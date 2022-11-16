ВОЙНА В Украине Українську ППО підсилять американські системи Avenger, – командування Повітряних сил ЗСУ

2022-11-16 08:24

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Avenger мають власний радар, які можуть ефективно працювати одразу 8 ракетами Stinger на їхній базі, які є надзвичайно мобільними.

"Вони теж будуть працювати разом з нашими комплексами та NASAMS, і IRIS-T в єдиному інформаційному полі, що значно підсилить наші бойові спроможності", – заявив Ігнат.

Речник командування Повітряних сил роз'яснив, що нині система IRIS-T в Україні знищила 100% цілей. Крім того, зенітні ракетні комплекси NASAMS захищають небо над нашою країною.