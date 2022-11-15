ВОЙНА В Украине Лавров заявил, что рф не отказывается от переговоров с Украиной, но условия Киева "нереалистичны"

2022-11-15 17:00

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, который приехал на саммит G20 на Бали вместо президента Владимира Путина, выдал журналистам, что РФ "не отказывалась вести переговоры с Украиной". Но требования Киева, по его словам, "нереалистичны" и "неадекватны".

Новую порцию бредовых заявлений он выдал после ряда встреч в рамках саммита. Их у Лаврова было немного – с представителем РФ общались неохотно и даже отказались делать общее фото в начале саммита.

"Украина категорически отказывается от переговоров. И выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны в этой ситуации. Чем дольше Украина будет отказываться от переговоров, тем труднее будет договориться", – сказал Лавров.

Далее он выдал, что западные страны знают, что процесс завершения войны "тормозит Украина". Глава МИД РФ поспешил похвастаться, что уже пожаловался на это президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу. А позже заявил, что оба лидера согласились продолжать переговоры с Путиным.

"Вывод из выступления Зеленского на G20: никаких советов Запада о переговорах с РФ он не слушает, его риторика – русофобская, агрессивная", – продолжил Лавров.

Более того, он потребовал от Запада "дисциплинировать Зеленского". Он прокомментировал данные СМИ о том, что США могут готовить переговоры по поводу войны в Украине.

"Эти слухи постоянно всплывают. И с таким же успехом потом исчезают. Мы на это уже не реагируем. Мы хотим увидеть конкретные свидетельства того, что Запад всерьез заинтересован в дисциплинировании Зеленского, в объяснении ему, что так продолжаться не может, что это не в интересах украинского народа и его самого", – выдал представитель страны, напавшей на Украину и убившей сотни тысяч мирных жителей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на саммите повторил требования Украины: Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины, вывести свои войска с территории Украины и выплатить компенсацию за нанесенный ущерб.