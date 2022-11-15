В Украине ужесточат требования для выхода на пенсию: работать придется дольше

С января 2023 году в Украине изменятся требования к стажу для выхода на пенсию. Так, минимальный стаж для выхода на заслуженный отдых в 60 лет увеличится с 29 до 30 лет. Те украинцы, которые накопить необходимый стаж не успеют, будут вынуждены работать дольше – до 63 или даже до 65 лет.
Об этом говорится в законе "О общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Отметим, что требования к стажу, согласно пенсионной реформе, будут повышаться до 2028 года – на 1 год ежегодно. Это значит, что в 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 35 лет стажа.
Требования будут расти таким образом:
Если человек не выполнил указанное требование, он может выйти на пенсию в 63 года. Для этого нужно к своему 63-летию накопить хотя бы:
Выйти на пенсию в 65 лет, могут украинцы, которые не выполнили указанные выше требования по стажу, но проработали официально не мене 15 лет.
Ранее ПФУ обратился к украинцам с важной информацией насчет выплаты пенсий через банки и Укрпочту.