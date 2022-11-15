ВОЙНА В Украине В Украине ужесточат требования для выхода на пенсию: работать придется дольше

2022-11-15 22:00

С января 2023 году в Украине изменятся требования к стажу для выхода на пенсию. Так, минимальный стаж для выхода на заслуженный отдых в 60 лет увеличится с 29 до 30 лет. Те украинцы, которые накопить необходимый стаж не успеют, будут вынуждены работать дольше – до 63 или даже до 65 лет.

Об этом говорится в законе "О общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Отметим, что требования к стажу, согласно пенсионной реформе, будут повышаться до 2028 года – на 1 год ежегодно. Это значит, что в 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 35 лет стажа.

Требования будут расти таким образом:

в 2023-м – от 30 лет;

в 2024-м – от 31 года;

в 2025-м – от 32 лет;

в 2026-м – от 33 лет;

в 2027-м – от 34 лет;

в 2028-м – от 35 лет.

Если человек не выполнил указанное требование, он может выйти на пенсию в 63 года. Для этого нужно к своему 63-летию накопить хотя бы:

в 2022-м – от 19 до 29 лет стажа;

в 2023-м – от 20 до 30 лет;

в 2024-м – от 21 до 31 года;

в 2025-м – от 22 до 32 лет;

в 2026-м – от 23 до 33 лет;

в 2027-м – от 24 до 34 лет.

Выйти на пенсию в 65 лет, могут украинцы, которые не выполнили указанные выше требования по стажу, но проработали официально не мене 15 лет.

Ранее ПФУ обратился к украинцам с важной информацией насчет выплаты пенсий через банки и Укрпочту.