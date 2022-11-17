ВОЙНА В Украине Германия передаст Киеву новую партию РСЗО, машин, полевых обогревателей и глушителей дронов

2022-11-17 08:26

Германия подготовила новый пакет военной помощи для Украины. В него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) MARS II, средства защиты от дронов, устройства разминирования, автомобильная техника, запчасти и полевые обогреватели. Об этом сообщает минобороны Германии.

 "В этом списке представлен обзор немецкой летальной и нелетальной военной помощи Украине. Сюда входят поставки со складов Бундесвера и немецкой промышленности, которые финансируются за счет средств так называемой трениновочной помощи федерального правительства", - говорится в сообщении.

Список поставленного Украине в рамках военной поддержки за последнюю неделю:

  • боеприпасы для РСЗО MARS II,
  • три большегрузных полуприцепа М1070 Ошкош (в дополнение к 5 поставленным ранее),
  • 17 пограничных машин (дополнительно к 22 поставленным),
  • запчасти к крупнокалиберному пулемету М2,
  • 24 пулемета MG3 для бронированных ремонтно-эвакуационных машин (ранее было поставлено 6),
  • 116 полевых обогревателей,
  • 10 датчиков и глушителей дронов (ранее было поставлено 18),
  • 20 расширителей частоты для противодронных электронных устройств,
  • один вилочный погрузчик (ранее было поставлено три),
  • шесть мобильных и защищенных устройств разминирования (ранее было поставлено четыре).

Федеральное правительство сообщило, что по соображениям безопасности "воздержится от предоставления дополнительной информации до тех пор, пока передача не состоится".

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