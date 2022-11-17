ВОЙНА В Украине Германия передаст Киеву новую партию РСЗО, машин, полевых обогревателей и глушителей дронов

2022-11-17 08:26

Германия подготовила новый пакет военной помощи для Украины. В него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) MARS II, средства защиты от дронов, устройства разминирования, автомобильная техника, запчасти и полевые обогреватели. Об этом сообщает минобороны Германии.

"В этом списке представлен обзор немецкой летальной и нелетальной военной помощи Украине. Сюда входят поставки со складов Бундесвера и немецкой промышленности, которые финансируются за счет средств так называемой трениновочной помощи федерального правительства", - говорится в сообщении.

Список поставленного Украине в рамках военной поддержки за последнюю неделю:

боеприпасы для РСЗО MARS II,

три большегрузных полуприцепа М1070 Ошкош (в дополнение к 5 поставленным ранее),

17 пограничных машин (дополнительно к 22 поставленным),

запчасти к крупнокалиберному пулемету М2,

24 пулемета MG3 для бронированных ремонтно-эвакуационных машин (ранее было поставлено 6),

116 полевых обогревателей,

10 датчиков и глушителей дронов (ранее было поставлено 18),

20 расширителей частоты для противодронных электронных устройств,

один вилочный погрузчик (ранее было поставлено три),

шесть мобильных и защищенных устройств разминирования (ранее было поставлено четыре).

Федеральное правительство сообщило, что по соображениям безопасности "воздержится от предоставления дополнительной информации до тех пор, пока передача не состоится".