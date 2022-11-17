Германия подготовила новый пакет военной помощи для Украины. В него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) MARS II, средства защиты от дронов, устройства разминирования, автомобильная техника, запчасти и полевые обогреватели. Об этом сообщает минобороны Германии.
"В этом списке представлен обзор немецкой летальной и нелетальной военной помощи Украине. Сюда входят поставки со складов Бундесвера и немецкой промышленности, которые финансируются за счет средств так называемой трениновочной помощи федерального правительства", - говорится в сообщении.
Список поставленного Украине в рамках военной поддержки за последнюю неделю:
Федеральное правительство сообщило, что по соображениям безопасности "воздержится от предоставления дополнительной информации до тех пор, пока передача не состоится".