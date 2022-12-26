ВОЙНА В Украине Зеленский пообщался с премьер-министром Индии: подробности

2022-12-26 19:00

 

Президент пожелал индийскому лидеру результативного председательства в G20.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 26 декабря, пообщался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Об этом сообщил украинский лидер в соцсетях.

Президент поблагодарил премьер-министра Индии за гуманитарную помощь и сотрудничество в ООН.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Пожелал результативного председательства в G20. Именно на этой площадке я объявил о формуле мира и теперь рассчитываю на участие Индии в ее реализации. Поблагодарил за гуманитарную помощь и поддержку в ООН", – написал Зеленский.

Отказ индийского премьера от встречи с Путиным

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что премьер-министр Индии Нарендра Моди отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Ее планировали провести в декабре 2022 года.

Одной из причин отмены личной встречи Моди с Путиным источники называют отношение индийского премьера к войне, которую Кремль развязал в Украине. Индийский политик считает, что встреча с Путиным не пойдет ему на пользу.

Политический эксперт и аналитик Максим Джигун считает, что Зеленский на саммите G20 смог донести свою позицию главам Индии и Китая, на чью поддержку надеется диктатор Путин.

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