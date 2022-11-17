В декабре в Украине в последний раз за год состоится индексация пенсий. Перерасчет сумм выплат связан с повышением прожиточного минимума, предусмотренного в бюджете на 2022 год.
Лица, имеющие минимальные пенсии, получат незначительное повышение в сумме 66 грн, а к максимальным прибавят 660 грн. То есть минимальная пенсия увеличится с 2027 до 2093 грн, а максимальная вырастет до 20 930 грн.
Напомним, прожиточный минимум в Украине с 1 января 2022 года составляет:
для трудоспособных лиц 2022 — 2481 грн;
для детей до 6 лет 2022 —2100 грн;
для детей от 6 до 18 лет 2022 — 2618 грн;
для лиц, потерявших трудоспособность 2022 —1934 грн.
Его разработали в прошлом году, когда объем инфляции прогнозировался на уровне 6,2%. Из-за полномасштабной войны ситуация изменилась. Инфляция ожидается на уровне 30%, а соответствующего повышения пенсий не будет из-за отсутствия финансов.
Кому повысят пенсию в декабре? Увеличение будет касаться небольшого количества пенсионеров:
лиц с инвалидностью,
с небольшим стажем,
лиц, получающих пенсию из-за потери кормильца,
тех, кто получал минимальную зарплату.
Повышение пенсии в размере 66 грн получат 1,5 миллиона украинцев, сообщила старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко: «Это повышение почувствуют только сидящие на прожиточном минимуме люди».
Это станет последним повышением пенсий в 2022 и 2023 годах.