ВОЙНА В Украине Четыре группы пенсионеров: кому повысят пенсии до конца 2022 года

2022-11-17 19:30

В декабре в Украине в последний раз за год состоится индексация пенсий. Перерасчет сумм выплат связан с повышением прожиточного минимума, предусмотренного в бюджете на 2022 год.

Лица, имеющие минимальные пенсии, получат незначительное повышение в сумме 66 грн, а к максимальным прибавят 660 грн. То есть минимальная пенсия увеличится с 2027 до 2093 грн, а максимальная вырастет до 20 930 грн.

Напомним, прожиточный минимум в Украине с 1 января 2022 года составляет:

для трудоспособных лиц 2022 — 2481 грн;

для детей до 6 лет 2022 —2100 грн;

для детей от 6 до 18 лет 2022 — 2618 грн;

для лиц, потерявших трудоспособность 2022 —1934 грн.

Его разработали в прошлом году, когда объем инфляции прогнозировался на уровне 6,2%. Из-за полномасштабной войны ситуация изменилась. Инфляция ожидается на уровне 30%, а соответствующего повышения пенсий не будет из-за отсутствия финансов.

Кому повысят пенсию в декабре? Увеличение будет касаться небольшого количества пенсионеров:

лиц с инвалидностью,

с небольшим стажем,

лиц, получающих пенсию из-за потери кормильца,

тех, кто получал минимальную зарплату.

Повышение пенсии в размере 66 грн получат 1,5 миллиона украинцев, сообщила старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко: «Это повышение почувствуют только сидящие на прожиточном минимуме люди».

Это станет последним повышением пенсий в 2022 и 2023 годах.