ВОЙНА В Украине Глава МИД Украины сообщил госсекретарю США Энтони Блинкену, что пора передать ВСУ комплексы Patriot

2022-11-18 10:27

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что пришло время передать Киеву ЗРК Patriot. Об этом глава МИД написал в Twitter.

Кулеба уточнил, что беседа с американский коллегой состоялась во время массированной ракетной атаки эрефии по Украине.

"Я поблагодарил США за важнейшую оборонную помощь и подчеркнул, что поставки систем ПВО в Украину необходимо ускорить. Системы NASAMS уже доказали свою эффективность. Я также убежден, что пришло время Patriots", - подчеркнул министр.

Глава МИД также прокомментировал инцидент с ракетой, которая упала на территории Польши.

"Мы разделяем мнение, что россия несет полную ответственность за свой ракетный террор и его последствия на территории Украины, Польши и Молдовы", - указал он.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что системы NASAMS перехватили 100% российских ракет, выпущенных по Украине 15 ноября.

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В мобильном приложении Дія теперь доступна выписка о месте жительства 2022-11-18 14:30