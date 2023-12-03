В Германии еще 70 украинских военных завершили обучение на ЗРК Patriot

В Германии завершили курс подготовки по эксплуатации ЗРК Patriot еще 70 украинских военных. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa в субботу, 2 декабря.
Как отметили в издании, курс подготовки длился более шести месяцев на одной из баз военно-воздушных сил Германии. В Бундесвере (Вооруженных силах ФРГ) добавили, что украинские военные смогут самостоятельно работать с этим комплексом.
Командующий многонационального тренировочного командования генерал-лейтенант Андреас Марлов отметил, что немецкая армия получила много советов от украинских военных.
«Мы, конечно, получили много тактических советов от украинцев о том, чему они научились в боях с россиянами, начиная от пехоты и заканчивая инженерными войсками и противовоздушной обороной», — отметил он.
Марлов добавил, что в подготовке участвовали опытные украинские военные, поэтому многие имели опыт работы с советскими системами ПВО, например, ЗРК С-300.
24 ноября посол Германии в Украине Мартин Егер сообщил, что зимой в Украине планируют развернуть еще одну систему противоракетной обороны Patriot, которую предоставит Германия.