ВОЙНА В Украине В Германии еще 70 украинских военных завершили обучение на ЗРК Patriot

2023-12-03 14:30

 

В Германии завершили курс подготовки по эксплуатации ЗРК Patriot еще 70 украинских военных. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa в субботу, 2 декабря.

Как отметили в издании, курс подготовки длился более шести месяцев на одной из баз военно-воздушных сил Германии. В Бундесвере (Вооруженных силах ФРГ) добавили, что украинские военные смогут самостоятельно работать с этим комплексом.

Командующий многонационального тренировочного командования генерал-лейтенант Андреас Марлов отметил, что немецкая армия получила много советов от украинских военных.

«Мы, конечно, получили много тактических советов от украинцев о том, чему они научились в боях с россиянами, начиная от пехоты и заканчивая инженерными войсками и противовоздушной обороной», — отметил он.

Марлов добавил, что в подготовке участвовали опытные украинские военные, поэтому многие имели опыт работы с советскими системами ПВО, например, ЗРК С-300.

24 ноября посол Германии в Украине Мартин Егер сообщил, что зимой в Украине планируют развернуть еще одну систему противоракетной обороны Patriot, которую предоставит Германия.

subscriber subscriber

Еще по теме

Украина и Германия начали переговоры по двусторонним гарантиям безопасности

2023-11-18 14:30

Системы ПВО Patriot, Iris-T6, Gepard: Германия готовит для Украины зимний пакет помощи на €1,4 млрд, - Шольц

2023-10-24 19:15

Rheinmetall получил новый большой заказ на снаряды для Украины

2023-10-11 12:28

Эстония присоединится к немецкому контракту по поставке боеприпасов для Украины

2023-09-28 11:34

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Германия предоставила Украине новый пакет помощи

2023-12-03 16:30

В Германии еще 70 украинских военных завершили обучение на ЗРК Patriot

2023-12-03 14:30

У Зеленского назвали аэропорт, который откроют первым

2023-12-03 13:30

Rheinmetall со следующего года планирует запустить производство бронетехники в Украине

2023-12-03 12:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Германия предоставила Украине новый пакет помощи 2023-12-03 16:30
В Германии еще 70 украинских военных завершили обучение на ЗРК Patriot 2023-12-03 14:30
У Зеленского назвали аэропорт, который откроют первым 2023-12-03 13:30
Rheinmetall со следующего года планирует запустить производство бронетехники в Украине 2023-12-03 12:30