Мир В США создали уникальное оружие, способное перехватывать гиперзвуковые ракеты всех типов

2024-09-27 21:36

Корпорация Northrop Grumman во взаимодействии с Агентством противоракетной обороны США начала работу по созданию перехватчика гиперзвуковых ракет. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Указано, что в рамках программы Glide Phase Interceptor (GPI) предполагается создать ракету для перехвата гиперзвукового блока.

Ожидается, что это будет "первой в своем роде защитной мерой противодействия гиперзвуковым ракетным угрозам".

В сообщении отмечается, что трехлетние разработки корпорации привели к созданию инновационной конструкции, способной противостоять существующим и новым гиперзвуковым угрозам.

Этими противоракетами предполагается оснастить наземные и корабельные системы ПРО Aegis.

Корпорация планирует продолжать совершенствовать первичный проект GPI, проведет демонстрацию производительности системы в гиперзвуковых сферах до предварительного показа проекта и в дальнейшем проведет летные испытания.

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