В США создали уникальное оружие, способное перехватывать гиперзвуковые ракеты всех типов

Корпорация Northrop Grumman во взаимодействии с Агентством противоракетной обороны США начала работу по созданию перехватчика гиперзвуковых ракет. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Указано, что в рамках программы Glide Phase Interceptor (GPI) предполагается создать ракету для перехвата гиперзвукового блока.
Ожидается, что это будет "первой в своем роде защитной мерой противодействия гиперзвуковым ракетным угрозам".
В сообщении отмечается, что трехлетние разработки корпорации привели к созданию инновационной конструкции, способной противостоять существующим и новым гиперзвуковым угрозам.
Этими противоракетами предполагается оснастить наземные и корабельные системы ПРО Aegis.
Корпорация планирует продолжать совершенствовать первичный проект GPI, проведет демонстрацию производительности системы в гиперзвуковых сферах до предварительного показа проекта и в дальнейшем проведет летные испытания.