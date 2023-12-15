ВОЙНА В Украине Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошла система ЗРК Patriot 2023-12-15 18:28 Германия сообщила, что передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошла вторая система ЗРК Patriot. Список переданной помощи опубликован на сайте немецкого правительства. Всего новая военная помощь Германии включает: ЗРК Patriot и ракеты к комплексу,

девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206,

7 390 боеприпасов калибра 155-мм,

три мобильные, дистанционно управляемые системы разминирования,

14 систем обнаружения дронов,

восемь грузовиков Mercedes-Benz Zetros,

четыре прицепа к тягачам 8×8 HX81,

восемь тягачей Zetros,

более 47 тысяч боеприпасов 40-мм.

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