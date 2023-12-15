ВОЙНА В Украине Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошла система ЗРК Patriot

2023-12-15 18:28

Германия сообщила, что передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошла вторая система ЗРК Patriot.

Список переданной помощи опубликован на сайте немецкого правительства.

Всего новая военная помощь Германии включает:

  • ЗРК Patriot и ракеты к комплексу,
  • девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206,
  • 7 390 боеприпасов калибра 155-мм,
  • три мобильные, дистанционно управляемые системы разминирования,
  • 14 систем обнаружения дронов,
  • восемь грузовиков Mercedes-Benz Zetros,
  • четыре прицепа к тягачам 8×8 HX81,
  • восемь тягачей Zetros,
  • более 47 тысяч боеприпасов 40-мм.
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