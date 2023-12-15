Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошла система ЗРК Patriot
2023-12-15 18:28
Германия сообщила, что передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошла вторая система ЗРК Patriot.
Список переданной помощи опубликован на сайте немецкого правительства.
Всего новая военная помощь Германии включает:
- ЗРК Patriot и ракеты к комплексу,
- девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206,
- 7 390 боеприпасов калибра 155-мм,
- три мобильные, дистанционно управляемые системы разминирования,
- 14 систем обнаружения дронов,
- восемь грузовиков Mercedes-Benz Zetros,
- четыре прицепа к тягачам 8×8 HX81,
- восемь тягачей Zetros,
- более 47 тысяч боеприпасов 40-мм.