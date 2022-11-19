ВОЙНА В Украине Как в Украине изменились тарифы на коммуналку: опубликованы цифры

2022-11-19 18:00

 

В Украине по сравнению с прошлым годом на 4,4% подорожало управление многоквартирными домами, на 14,9% – канализация, на 11,9% – уборка мусора. При этом стоимость газа по сравнению с прошлым годом снизилась на 1,3%.

Об этом говорится в опубликованных данных Государственной службы статистики. Отметим, в Украине действует на время военного положения мораторий на подорожание коммунальных услуг. Однако этот мораторий не касается взносов ОСМД, кроме того, часть подорожания произошла еще до февраля.

Как отличались цены в прошлом году (в октябре 2021-го):

  • вода была на 12% дешевле;
  • уборка мусора стоила на 11,9% меньше;
  • канализация – на 14,9%.

Согласно закону № 7427 от 29 июля 2022 года все коммунальные платежи по отоплению, газу и горячей воде должны быть заморожены по состоянию на 24 февраля 2022 года во время военного положения в Украине и в течение шести месяцев после окончания войны.

По закону компенсировать разницу между рыночными тарифами и установленными НАКом должны из государственного бюджета. Такая инициатива обойдется в 264,3 млрд грн. На период военного времени и в течение шести месяцев после него запрещено:

  • повышать стоимость доставки газа;
  • повышать тариф на отопление;
  • повышать тариф на горячую воду;
  • повышать тариф на газ.

Официально в органах местной власти утверждают, что тарифы "заморозили". Однако на самом деле платить все равно придется больше, чем в прошлом году. Так, по оценкам Госстата, если сравнить январь-август прошлого года с текущим, окажется, что газ подорожал примерно на 16%.

Для понимания, в декабре 2021-го кубометр газа "Нафтогаз" продавал за 6,33 грн, а в декабре этого года – уже по цене 7,96 грн за куб. Если зимой вы используете для отопления дома 200 кубов газа:

  • в декабре 2022-го придется заплатить 1592 грн;
  • в декабре 2021-го платили всего 1266 грн.

Тут также стоит учитывать, что в прошлом году в Украине еще был открытый рынок газа – и многие украинцы пользовались услугами газсбытов.

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