ВОЙНА В Украине Война вряд ли закончится весной 2023 года – Ермак

2022-11-20 09:00

Руководитель ОПУ "не готов назвать точный день и время, когда мы победим", но не сомневается в победе.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что прогнозы по завершению войны весной 2023 года "звучат, будто мечта".

Комментируя заявления заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова на Международном безопасностном форуме в Галифаксе, Ермак выразил мнение, что завершить войну в озвученные им сроки вряд ли получится, пишет "Укринформ".

"Звучит, будто эта фраза заместителя министра обороны Украины, – это мечта. Конечно, миллионы украинцев мечтают, чтобы эта война завершилась как можно скорее. Впрочем, я буду более реалистичным", – отметил глава ОПУ.

Ермак подчеркнул, что Украина достигла успехов на Херсонском и Харьковском направлениях, но война продолжается.

"Я не готов назвать точный день и время, когда мы победим. Но это точно произойдет. ... Каждый день ежеминутно мы делаем все возможное, чтобы наша общая с партнерами победа наступила как можно скорее", – сказал он.

Руководитель Офиса президента отметил, что, несмотря на негативные прогнозы, которые звучали в начале полномасштабного вторжения России, сейчас большинство людей в мире уверены в неотвратимой победе Украины.

Прогнозы по завершению войны

Накануне заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что украинские силы могут вернуться в Крым до конца года, а завершить развязанную Россией войну удастся к весне следующего года.

Военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, комментируя заявление Гаврилова, отметил, что до конца этого года мы сможем услышать позитивные новости с Луганщины, а в начале же следующего года – с Херсонщины или Запорожья. Впрочем, прогноз Гаврилова, по мнению эксперта, "очень оптимистичен".

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя прогнозы о завершении войны, подчеркнул, что ситуация на фронте быстро меняется. Он подчеркнул, что "мы не знаем, когда эта война закончится", но "растягивать войну мы не заинтересованы".