ВОЙНА В Украине Потери оккупационных войск в Украине составили уже 85 тысяч человек

2022-11-21 11:33

С 24 февраля по 21 ноября общие потери личного состава руССких войск в Украине ориентировочно составили 84 600 (+390 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

  • 2892 (+6) танка
  • 5822 (+5) боевых бронированных машины
  • 1870 (+2) артиллерийских систем
  • 393 реактивных системы залпового огня
  • 209 средств ПВО
  • 278 самолетов
  • 261 вертолет
  • 1537 БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 480 крылатых ракет
  • 16 кораблей / катеров
  • 4378 (+7) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 161 единица специальной техники
  • 1 крымских мостов

Напомним, по данным аналитиков, подтвержденным фото- и видеоматериалами, оркостан потерял в Украине более 8000 единиц техники.

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