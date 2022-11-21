Потери оккупационных войск в Украине составили уже 85 тысяч человек
2022-11-21 11:33
С 24 февраля по 21 ноября общие потери личного состава руССких войск в Украине ориентировочно составили 84 600 (+390 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
- 2892 (+6) танка
- 5822 (+5) боевых бронированных машины
- 1870 (+2) артиллерийских систем
- 393 реактивных системы залпового огня
- 209 средств ПВО
- 278 самолетов
- 261 вертолет
- 1537 БПЛА оперативно-тактического уровня
- 480 крылатых ракет
- 16 кораблей / катеров
- 4378 (+7) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 161 единица специальной техники
- 1 крымских мостов
Напомним, по данным аналитиков, подтвержденным фото- и видеоматериалами, оркостан потерял в Украине более 8000 единиц техники.