ВОЙНА В Украине Потери оккупационных войск в Украине составили уже 85 тысяч человек

2022-11-21 11:33

С 24 февраля по 21 ноября общие потери личного состава руССких войск в Украине ориентировочно составили 84 600 (+390 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

2892 (+6) танка

5822 (+5) боевых бронированных машины

1870 (+2) артиллерийских систем

393 реактивных системы залпового огня

209 средств ПВО

278 самолетов

261 вертолет

1537 БПЛА оперативно-тактического уровня

480 крылатых ракет

16 кораблей / катеров

4378 (+7) единиц автомобильной техники и автоцистерн

161 единица специальной техники

1 крымских мостов

Напомним, по данным аналитиков, подтвержденным фото- и видеоматериалами, оркостан потерял в Украине более 8000 единиц техники.