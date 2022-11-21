Мир Казахстан: Токаев с большим отрывом победил в досрочных президентских выборах, набрав свыше 80% голосов

2022-11-21 12:28

Нынешний лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил в досрочных президентских выборах, набрав свыше 80% голосов. Об этом сообщает казахское издание Tengrinews.

Явка на этим выборах превысила 68%, заявил глава Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров.

По его словам, Токаев набрал 81,3%, то есть за него голос отдали около 6,45 млн граждан.

В президентской гонке принимали участие шесть кандидатов. Однако оппоненты Токаева набрали 2-3% голосов. Отметим, что все кандидаты, помимо Токаева, ранее не были замечены в большой политике.

Досрочные выборы в Казахстане инициировал сам Токаев. Он подписал закон об увеличении президентского срока и невозможности переизбираться. Новый срок полномочий Токаева должен составлять семь лет.

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