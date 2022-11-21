С начала полномасштабной войны Россия потеряла не менее 8044 единиц военной техники.
Об этом сообщает Oryx.
Данные, подтвержденные фото- и видеоматериалами, свидетельствуют, что 4927 единиц техники были уничтожены, повреждены – 198, брошены – 300, захвачены – 2619.
Аналитики уточняют, что потери России составляют:
- 1504 танка (862 из них были уничтожены, 522 захвачены);
- 718 боевых бронированных машин (439 уничтожены, 245 захвачены);
- 1748 боевых машин пехоты (1078 уничтожены, 553 захвачены);
- 154 реактивные системы залпового огня;
- 80 зенитных ракетных комплексов.
При этом, по данным Oryx, Украина потеряла 2289 единиц техники, из которых уничтожено 1372, повреждено – 94, брошено – 60, захвачено – 762.
Oryx считает потери техники исключительно по фото- и видеодоказательствам. Ту технику, которую не зафиксировали на кадрах, они не учитывают.