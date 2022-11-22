ВОЙНА В Украине США ускорили пополнение запасов оружия для передачи Украине

2022-11-22 21:00

 

Армия США ускоряет процесс приобретения оружия для пополнения американских запасов, истощенных поставками оружия в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Дуг Буш, главный закупщик оружия для армии США заявил, что ускорение работы по заключению контрактов зависит от одновременного выполнения процессов, которые раньше выполнялись последовательно, и основано на уроках, извлеченных из пандемии коронавируса.

Соединенные Штаты заключили контракты с производителями оружия на сумму около 1 миллиарда долларов со второй половины октября, в основном на боеприпасы и ракеты, что свидетельствует об ускорении темпов принятия решений по контрактам.

США заключили контракт на 477 млн долларов с компанией Lockheed Martin.

По словам Буша, этот темп сокращения превышает внутренние контрольные показатели скорости расходов Пентагона на 15%.

Ранее сообщалось, что по мере того, как наступает первая полноценная зима в период войны России и Украины в США заканчиваются некоторые высокотехнологичные системы вооружения и боеприпасы, которые можно передать Киеву.

Напомним, что Украина по результатам встречи координационной группы "Рамштайн-7" получит системы ПВО, снаряды для РСЗО, ствольную артиллерию, снаряды, а также зимнее обмундирование.

Также ранее мы писали, что администрация президента США Джо Байдена просит Конгресс выделить еще 37,7 млрд долларов в качестве экстренной помощи.

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