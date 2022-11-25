ВОЙНА В Украине В НАТО пояснили, почему у руССких нет никаких шансов победить Украину

2022-11-25 08:26

Украинские военные очень разумно используют новейшие технологии, что дает им преимущество над враном на поле боя. Об этом во время пребывания в Канаде заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, передает Укринформ.

"Одна из причин успешного вытеснения Вооруженными силами Украины роССийских захватчиков - разумное использование украинцами новых технологий", - сказал Бауэр.

Он обратил внимание на критически важную роль технологических компаний в украинских военных успехах.

"Несколько месяцев назад, когда мы упоминали о таких компаниях, как Microsoft или Starlink, то на ум приходили ноутбуки и спутники. Теперь мы расцениваем их как компании, которые помогают победить в войне", – отметил адмирал.

По словам Бауэра, "стратегическая важность технологий растет и изменит баланс в поддержании мира в будущем".