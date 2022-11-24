ВОЙНА В Украине Потери оккупационных войск в Украине стремительно приближаются к 90 тысячам человек

2022-11-24 15:37

С 24 февраля по 24 ноября общие потери личного состава оккупационных войск в Украине ориентировочно составили 85 720 (+310 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала войны уничтожены:

  • 2898 (+1) танков
  • 5839 (+7) боевых бронированных машин
  • 1889 (+2) артиллерийских систем
  • 395  реактивных систем залпового огня
  • 209 средств ПВО
  • 278  самолетов
  • 261 вертолет
  • 1547 (+10) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 531 (+51) крылатая ракета
  • 16  кораблей / катеров
  • 4400 (+4) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 161  единица специальной техники
  • 1 крымский мост

Наибольшие потери противник понес на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.

subscriber subscriber

Еще по теме

Заправки в Украине готовятся к полному блекауту: как будут работать и что случится с ценами

2022-11-24 19:00

Управление Верховного комиссара ООН обнародовало данные по жертвам среди мирного населения Украины

2022-11-22 14:32

Потери оккупационных войск в Украине составили уже 85 тысяч человек

2022-11-21 11:33

Плановые отключения электроэнергии 19 ноября будут введены по всей Украине

2022-11-19 11:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Оружие от США: стало известно, что будет в новом пакете помощи на $400 млн.

2022-11-24 20:30

"Если роССия развалится, наше место будет под ее обломками" — Лукашенко

2022-11-24 20:00

Что будет с тарифами на свет: украинцам рассказали, чего ожидать

2022-11-24 19:30

Заправки в Украине готовятся к полному блекауту: как будут работать и что случится с ценами

2022-11-24 19:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Оружие от США: стало известно, что будет в новом пакете помощи на $400 млн. 2022-11-24 20:30
"Если роССия развалится, наше место будет под ее обломками" — Лукашенко 2022-11-24 20:00
Что будет с тарифами на свет: украинцам рассказали, чего ожидать 2022-11-24 19:30
Заправки в Украине готовятся к полному блекауту: как будут работать и что случится с ценами 2022-11-24 19:00