Потери оккупационных войск в Украине стремительно приближаются к 90 тысячам человек
2022-11-24 15:37
С 24 февраля по 24 ноября общие потери личного состава оккупационных войск в Украине ориентировочно составили 85 720 (+310 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
С начала войны уничтожены:
- 2898 (+1) танков
- 5839 (+7) боевых бронированных машин
- 1889 (+2) артиллерийских систем
- 395 реактивных систем залпового огня
- 209 средств ПВО
- 278 самолетов
- 261 вертолет
- 1547 (+10) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 531 (+51) крылатая ракета
- 16 кораблей / катеров
- 4400 (+4) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 161 единица специальной техники
- 1 крымский мост
Наибольшие потери противник понес на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.