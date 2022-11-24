ВОЙНА В Украине Потери оккупационных войск в Украине стремительно приближаются к 90 тысячам человек

2022-11-24 15:37

С 24 февраля по 24 ноября общие потери личного состава оккупационных войск в Украине ориентировочно составили 85 720 (+310 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала войны уничтожены:

2898 (+1) танков

5839 (+7) боевых бронированных машин

1889 (+2) артиллерийских систем

395 реактивных систем залпового огня

209 средств ПВО

278 самолетов

261 вертолет

1547 (+10) БПЛА оперативно-тактического уровня

531 (+51) крылатая ракета

16 кораблей / катеров

4400 (+4) единиц автомобильной техники и автоцистерн

161 единица специальной техники

1 крымский мост

Наибольшие потери противник понес на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.