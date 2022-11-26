ВОЙНА В Украине Власти Польши озвучили новую информацию о количестве ракет, упавших в Пшеводове

2022-11-26 17:00

Президент Анджей Дуда рассказал о ходе следствия по делу о взрыве ракет в пограничном Пшеводове во время массированного ракетного обстрела Украины 15 ноября.

Как пишет "Польское радио", президент страны сообщил, что во время расследования было установлено, что после массированного обстрела Украины в результате контрнаступательных действий на территории Польши разорвалась ракета украинской противоракетной обороны.

Дуда подчеркнул, что трагический случай произошел по вине России, и рассказал детали относительно количества ракет, которые упали на польской территории.

"Следствие продолжается, на месте все следственные действия уже завершились, сейчас продолжаются лабораторные исследования. Никакие новые выводы не меняют того, что я говорил раньше. Все ждем выводов экспертов и никоим образом в процесс не вмешиваемся. ... Знаю, что была сперва информация о двух ракетах. После следственных действий остатков второй ракеты на территории Польши не обнаружено. Вторая ракета стопроцентно была, только не упала на территорию Польши, а на территорию Украины", – сказал президент Польши.

Падение ракет в Пшеводове

15 ноября во время массированного ракетного удара россиян по украинской территории вблизи польско-украинской границы, в селе Пшеводов, упала ракета. В результате погибли два человека.

Впоследствии польский президент Анджей Дуда заявил, что ракету могли выпустить украинские силы ПВО, однако украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не сомневается, что в Польше упала российская ракета.

20 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что следствие пока не получило данные, которые позволили бы точно установить, откуда выпустили ракету.

Украинская сторона просила доступ к месту падения ракеты, а также просила привлечь украинских правоохранителей к расследованию. Прокуратура Польши не соглашается на участие украинской стороны.