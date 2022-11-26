ВОЙНА В Украине Почему кремль стал чаще обменивать пленных: ответ аналитиков ISW

2022-11-26 14:00

 

РФ чаще проводит обмены военнопленными, чтобы унять волну недовольства в информационном пространстве.

Министерство обороны России увеличило частоту обмена военнопленными, пытаясь успокоить недовольство в информационном пространстве по предварительным неудачам договориться о возвращении российских военнопленных.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Так, 23-25 ноября состоялось три обмена военнопленными. РФ и Украина обменяли 35 российских военнопленных на 35 украинских военнопленных 23 ноября, 50 российских пленных на 50 украинских 24 ноября и девять российских пленных на девять украинских 25 ноября.

"Частота обмена военнопленными в течение последних нескольких дней сама по себе является переломом – Минобороны России было заметно сдержанным в проведении таких обменов и столкнулось со значительной критикой из-за очевидного отсутствия внимания к российским военнопленным в течение последних месяцев. Увеличение частоты обменов между военнопленными, вероятно, частично призвано недовольство российских военных блоггеров, которые сообщали о последних сериях обменов в относительно нейтральном тоне и отмечали равное соотношение обмена", — отметили аналитики.

Возвращение украинских военных из российского плена

Украина и Россия с 24 февраля 2022 года продолжает обмены пленными. Накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Украина с начала полномасштабного вторжения РФ совершила 28 обменов и освободила из плена 978 человек, среди которых 99 — гражданских.

Недавно из плена удалось вернуть 19 украинских пограничников.

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