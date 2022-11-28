ВОЙНА В Украине ПФУ рассказал, кто из украинцев может получить 20% надбавку к пенсии

2022-11-28 21:00

 

В Пенсионном фонде Украины рассказали, кто имеет право на надбавку 20% к пенсии.

Об этом сообщила начальник Главного управления ПФУ в Закарпатской области Виктория Поляковская вовремя телемарафона.

Так, право на надбавку к пенсии размером 20% имеют право пенсионеры, которые живут в горных населенных пунктах. При этом Поляковская уточнила, что данная норма применима и к переселенцам, которые из-за войны переехали в горную местность.

"С 1995 года вступил в силу закон о статусе горных населенных пунктов. Так как наша область географически в подавляющем большинстве горная, более 190 населенных пунктов имеют этот статус. Законом предусмотрена установленная надбавка к пенсиям 20% от основного размера пенсий", - рассказала она.

Исходя из данных ПФУ, из 250 тысяч пенсионеров Закарпатской области в горных населенных пунктах проживают 53 тысяч и получают надбавки.

Для того, чтобы получить эту надбавку, пенсионеры должны сначала получить статус жителя на территории горного населенного пункта и получить удостоверение. Следовательно, украинцам нужно обратиться в местные органы власти или же в Центр предоставления административных услуг.

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