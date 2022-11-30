ВОЙНА В Украине На россии снова бавовна! В Брянской области масштабнно горит нефтебаза

2022-11-30 10:29

На роССии в Брянской области в среду, 30 ноября, произошел масштабный пожар. Загорелись резервуары с нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.

"В Суражском районе происходит горение резервуаров с нефтепродуктами. На месте работают пожарно-спасательные расчеты. Площадь пожара составляет 1800 кв. м", - отметил он.

По словам Богомаза, сведений о пострадавших не поступало.

В Соцсетях пишут, что пожар произошел из-за "попадания неустановленного боеприпаса". Снаряд якобы был сброшен с БПЛА в резервуар с дизельным топливом. В результате вспыхнули еще два резервуара.