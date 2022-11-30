ВОЙНА В Украине В ДТЭК предупредили, что 30 ноября в Киеве введены экстренные отключения света

2022-11-30 11:35

В ДТЭК предупреждают, что в среду, 30 ноября в Киеве не будут действовать ранее объявленные графики, поскольку из-за дефицита электроэнергии вводят экстренные отключения света. Об этом говорится на официальном телеграм-канале ДТЭК.

"В Киеве 30 ноября снова применяются экстренные отключения электроэнергии. Стабилизационные графики пока не действуют. Мы стараемся как можно быстрее вернуться к отключениям по графику, но, согласно ситуации в энергосистеме, информация может меняться по несколько раз в сутки", - говорится в сообщении.

В ДТЭК рассказали, как только удастся сбалансировать ситуацию с электроэнергией, тогда столица вернется к отключениям по графику.

Отметим, дефицит мощности в энергосистеме Киева во вторник снизился. Объем ограничений сократился до 560 МВт с 747 МВт днем ранее, а число отключенных клиентов составило 958,5 тысяч.

Напомним, общий дефицит в энергосистеме Украины стал следствием семи волн ракетных ударов рашистов по энергетической инфраструктуре.

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