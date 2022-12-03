ВОЙНА В Украине Херсон остался без света из-за обстрела оккупантов

2022-12-03 12:00

Оккупанты обстреляли Херсон, в результате чего город снова остался без электроснабжения.

"Российские захватчики обстреляли Херсон - повреждены электросети. Город снова остался без света", - сообщил в Telegram председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

Янушевич отметил, что ремонтные бригады энергетиков уже начали работы, чтобы вернуть электропитание в дома херсонцев.

Ситуация в освобожденном Херсоне

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны России против Украины. Перед отступлением из города российские оккупанты взорвали телецентр, котельные и объект облэнерго.

26 ноября в Херсоне восстановили электроснабжение. На следующий день электроэнергию начали подавать в жилые дома.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину в домах херсонцев начало появляться централизованное водоснабжение.