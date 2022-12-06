ВОЙНА В Украине Турция готовит к отправке в Украину современные плавучие электростанции

2022-12-06 11:33

«Турецкая электроэнергетическая компания «Karpowership» ведёт переговоры об отправке судов-электроходов в Украину для поставок электроэнергии в страну, поскольку эрефия усиливает атаки на энергетическую инфраструктуру».

Об этом сообщает издание «Nikkei Asia» со ссылкой на члена правления «Karpowership» Зейнеп Харези.

«300 МВт, которые могут поставлять три судна, обеспечат энергией до 1 миллиона украинских домов на полной мощности. Их можно подключить к местным электросетям менее чем за 30 дней», – отметила Харези.

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Турция готовит к отправке в Украину современные плавучие электростанции 2022-12-06 11:33