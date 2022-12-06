ВОЙНА В Украине Народный синоптик предупредил украинцев о сильных снегопадах и ливнях: когда ждать

2022-12-06 19:00

 

Смена синоптической ситуации произойдет уже на этой неделе.

В Украину идет ощутимое потепление с сильными снегопадами и ливнями.

Об этом предупредил народный синоптик Станислав Щедрин.

Так, по его словам, такая погода ожидается в стране уже с 7 декабря.

"С 7 декабря в Украину начнет поступать ряд циклонов с сильными снегопадами и дождями. Они также принесут с собой значительное потепление по всей стране до +2+10 градусов", – подчеркнул Щедрин.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что с середины текущей недели в Украину придет потепление. Погода в большинстве регионов станет плюсовой даже ночью.

В то же время, народный синоптик Станислав Щедрин отмечал, что в целом первый месяц зимы в Украине будет теплым. По его словам, в декабре также будет много осадков в виде снега и дождя

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