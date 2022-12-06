ВОЙНА В Украине Удар по аэродрому "Энгельс" лишил роССию двух Ту-95МС из 20 действующих: в Defense Express рассказали о последствиях

2022-12-06 20:00

У российской армии есть 60 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, из них более 20 – в рабочем состоянии. Поэтому повреждение двух таких самолетов (что, как говорят, произошло из-за "бавовны" на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области) – значимый результат.

Кроме того, новых стратегических бомбардировщиков Россия не производит. Об этом в статье на "Еспресо" написал журналист, военный эксперт и директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Он напомнил, что именно Ту-95МС оккупанты активно применяют, чтобы бить ракетами по украинской инфраструктуре. А аэродром "Энгельс" является базой для двух авиационных полков военных самолетов РФ.

"Позже появилась информация о том, что взрывы также произошли на военном аэродроме "Дягилево". Этот аэропорт также используется для ракетных обстрелов объектов инфраструктуры Украины. По официальной версии, там разразился бензовоз", – рассказал Згурец.

"Энгельс" и "Дягилево" – единственные военные аэродромы РФ, на которых обеспечивается полное обслуживание бомбардировщиков, атакующих Украину, подчеркнул эксперт. Поэтому эти объекты очень важны для противника.

Примечательно, что в обоих случаях речь идет о расстоянии более 600 км от государственной российско-украинской границы.

"В ВСУ вроде бы нет таких дальнобойных средств поражения. Однако есть одно "но", – написал журналист.

Он напомнил, что 9 августа вблизи Новофедоровки (Крым) на аэродроме оккупантов "Саки" было уничтожено девять вражеских самолетов. Тогда расстояние от фронта до этой авиабазы составляло более 200 км. Позже военное руководство Украины признало, что удары по военным базам в Крыму – работа Сил обороны.

"Многие эксперты и западные СМИ, ссылаясь на украинский источник, сообщали, что удар по "Сакам" был нанесен советским оружием, но модифицированным уже в период российско-украинской войны. Дискутировать о том, о чем идет речь, пока рано, однако возможность Вооруженных сил Украины доставать военные цели на большой глубине территории РФ имеет очень символическое и важное значение", – подытожил Згурец.