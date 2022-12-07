ВОЙНА В Украине фото Спутниковые снимки последствий взрыва на аэродроме в Курске

2022-12-07 19:00

 

Сервис Planet Labs опубликовал свежие спутниковые фото авиабазы в российском Курске, где утром 6 декабря прогремели взрывы.

 Вчера утром губернатор Курской области РФ Роман Старовойт сообщил, что в Курске произошел пожар на аэродроме – по его словам, в результате атаки беспилотника здесь загорелся нефтенакопитель.

В районе военного аэродрома в Курске после громких взрывов произошел масштабный пожар, что подтверждают новые кадры, отснятые очевидцами на месте происшествия.

Над населенным пунктом поднялся столб густого темного дыма протяженностью в несколько сот метров.

Местные власти ранее сообщили о возгорании нефтенакопителя. Впрочем, местные жители утверждают, что аэродром атаковал неизвестный беспилотник, после чего они услышали звуки взрывов.

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