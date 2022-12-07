ВОЙНА В Украине В YASNO спрогнозировали, когда в Украине перестанут выключать свет

2022-12-07 20:00

 

Отключения света в Украине могут продлиться как минимум до марта.

Об этом заявил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в эфире национального национального телемарафона на ТСН.

Украина пережила уже восьмую волну ракетного террора России.

Коваленко напомнил, что сейчас самая тяжелая ситуация со светом в двух областях - Киевской и Одесской. Поэтому На сегодняшний день рано говорить о возвращении к стабилизационным графикам отключения.

"Есть ограничения по генерации по всей стране, поэтому энергетикам еще нужно время. Речь идет о днях, а не о часах или неделях", – сказал Коваленко.

Гендиректор YASNО предупредил, что до конца марта украинцы должны быть готовы к регулярным отключениям электричества.

"Есть много вопросов, когда мы вообще откажемся от графиков и когда будет у нас 100% свет. До конца марта – базовый сценарий, который будет для нас хорош, если мы проживем зиму и начало весны в стабилизационных графиках", – подытожил Коваленко.

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