ВОЙНА В Украине Оккупанты атаковали Запорожский пригород беспилотниками и ракетами С-300

2022-12-07 10:29

Оккупанты ночью 7 декабря атаковали беспилотниками и ракетами С-300 две общины Запорожского района. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

"В одном из сел разрушены два дома, еще восемь получили повреждения. Предварительно известно о трех раненых, в том числе девушке 15 лет", - уточнил он.

В другом селе в результате взрыва ракеты разрушен один дом, еще десять получили повреждения. Обошлось без жертв и раненых.

"Жертв и разрушений могло быть гораздо больше, если бы силы обороны не сбили полдюжины БПЛА", - подчеркнул Старух.

Ранее сообщалось, что оккупанты атаковали беспилотниками и тяжелой артиллерией Днепропетровщину. Все восемь беспилотников удалось сбить. Под ударами Ураганов оказались Никополь и Марганецкая община.

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В Польше стартовала масштабная кампания по сбору денег на зимнее снаряжение для ВСУ 2022-12-07 11:35