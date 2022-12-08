ВОЙНА В Украине За 30 дней для ВСУ приняли 7 образцов БПЛА украинского производства, – Резников

2022-12-08 21:30

 

За время войны в Украине произошло много изменений, в том числе и в военной сфере. Изменения в законодательство позволили гораздо быстрее брать на вооружение новую технику, особенно беспилотники.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. В этой области Минобороны сотрудничает с Министерством цифровой трансформации.

Как изменился порядок принятия новых беспилотников

Алексей Резников рассказал, что цифровая трансформация украинской армии существенно ускорила процесс принятия на вооружение новых типов беспилотников. Благодаря изменениям в законодательство, внесенным Кабмином, за последние 30 дней в ВСУ допустили 7 образцов беспилотников украинского производства.

К сравнению, к этим поправкам ВСУ принимали 1 – 2 образца беспилотников в год.

Для упрощения взаимодействия с производителями создан сайт, где каждый разработчик, имеющий готовый продукт, может подать заявку в Миноборону на допуск к эксплуатации своего изделия. Официальный допуск к эксплуатации означает, что Минобороны может закупать изделия, а ВСУ ставить их в штат,
– объяснил Резников.

Процедура допуска к эксплуатации, по словам министра, занимала от 1,5 до 2 лет. Но теперь этот процесс гораздо быстрее. ВСУ уже приняли 7 образцов беспилотников, а еще 19 заявок находятся на рассмотрении. Все заявки касаются БПЛА украинского производства.

"Учитывая, что сегодня БПЛА закупает Минобороны за бюджетные средства, фонд United24 и различные волонтерские организации, фактически каждый разработчик, у кого есть реальный продукт, может найти ресурсы. Старожилы украинского ВПК говорят, что это революция, что-то такое, чего они не могли вообразить", отмечает Резников.

 

Украина разработала свой ударный беспилотник

После массированной атаки иранскими дронами 17 октября, когда враг запустил почти 3 десятка "мопедов" на Киев, Укроборонпром анонсировал ответ в виде ударного беспилотника с весом боевой части 75 килограммов и дальностью полета до 1 000 километров.

В начале ноября менеджер Укроборонпрома Олег Болдырев отметил, что "такая боевая машина нормально улетит до конца этого года". Мол, БПЛА уже взлетал и садился.

Пресс-секретарь Укроборонпрома Наталья Сад в начале декабря сообщила, что сейчас проходят финальные стадии испытания ударного беспилотника украинского производства.

 

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