ВОЙНА В Украине В ISW объяснили, для чего Путин выпрашивает переговоры с Украиной

2022-12-10 13:00



Диктатор хочет использовать их не для установления мира, а для передышки для своих оккупантов.

Российский диктатор Владимир Путин пытается вывести Украину на переговоры, чтобы ухудшить отношения Киева и Запада, а также дать возможность своим войскам восстановиться.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), Путин лукавит, когда заявляет о готовности к переговорам с Украиной. На самом деле он хочет использовать переговоры как способ отделить Украину от ее западных партнеров, создав видимость того, что Киев не желает идти на компромисс и даже участвовать в переговорах.

Как отмечают аналитики, Путин хочет лишить Украину инициативы, использовав потенциальные переговоры и прекращение огня для восстановления своего войска и продолжения операций. Впрочем, такой сценарий эксперты считают маловероятным.

В частности, аналитики отмечают, что переговоры о длительном прекращении огня по всему театру боевых действий требуют времени. Сейчас Россия и Украина чрезвычайно далеки друг от друга по условиям любой подобной сделки.

Война в Украине: как РФ выпрашивает переговоры

Россия неожиданно несколько раз публично объявила о готовности к переговорам о мире с Украиной. Впрочем, Украина настаивает на деоккупации своих территорий и выводу войск. В частности, ранее советник председателя ОП Михаил Подоляк заявлял, что Кремль не предлагает ни одного мирного переговорного процесса, а просто хочет закрепиться на территориях Украины, оккупированных после начала полномасштабного вторжения.

По словам источников NBC News, некоторые западные чиновники считают зима - хороший момент для начала переговоров между Украиной и РФ, поскольку не верять, что обе страны смогут достичь своих целей в войне.

На днях президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о готовности поговорить с Путиным в консультации с Францией и НАТО, если тот "продемонстрирует заинтересованность в завершении войны".

В Кремле ответили, что отказ США признать аннексированные территории "затрудняет поиск почвы для взаимного обсуждения".