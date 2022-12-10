ВОЙНА В Украине "Наши войска в нескольких километрах от Кременной" – Гайдай

2022-12-10 15:00


Зимняя погода будет способствовать быстрому движению техники на фронте, убежден глава Луганской ОГА.

Украинские военные подошли вплотную к Кременной и находятся в нескольких километрах от города. Об этом в пятницу, 9 декабря, в эфире телемарафона заявил Глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай.

"Что дает мне возможность говорить о хороших новостях в ближайшее время, это то, что я вижу - как развиваются события в направлении Сватово и Кременной. Хотя сейчас на Сватово направили огромное количество войск. И есть даже какая-то фантастическая и глупая идея у россиян - делать контрнаступление на Купянск", - сказал глава ОВА.

Гайдай отметил, что деоккупация Луганщины будет очень сложной, ведь россияне "хорошо подготовились", чтобы защищать свои позиции.

В то же время, он выразил надежду, что "зимой техника пойдет быстрее". 

"Силы обороны Украины до конца текущего года могут освободить в Луганской области еще несколько населенных пунктов", - заявил он. 

Глава ОВА добавил, что "последние подготовленные подразделения россияне разместили возле Сватово и Кременной".

Ранее Гайдай рассказал, что россияне стащили на Кременское и Сватовское направления тысячи мобилизованных резервистов, кроме них там расположились "вагнеровцы", "кадыровцы" и десантура.

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