ВОЙНА В Украине Партизаны взяли на себя ответственность за поджог базы рф в оккупированном Крыму

2022-12-11 12:00

 

Партизанское движение "Атеш", в которое входят крымские татары и украинцы, заявило, что именно его активисты причастны к поджогам казарм с российскими военными в пгт Советский во временно оккупированном Крыму.

Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале движения "Атеш".

"База мобилизованной армии РФ в пгт Советский в украинском Крыму горит. Наши агенты сработали как по нотам. Мы долго работали над этим проектом и, конечно, у нас все получилось. Мы будем продолжать разваливать армию РФ изнутри", - говорится в сообщении.

Также они сообщили, что там есть жертвы, и пообещали вскоре опубликовать больше информации.

Пожар на базе россиян произошел в ночь с 10 на 11 декабря.

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