Партизанское движение "Атеш", в которое входят крымские татары и украинцы, заявило, что именно его активисты причастны к поджогам казарм с российскими военными в пгт Советский во временно оккупированном Крыму.
Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале движения "Атеш".
"База мобилизованной армии РФ в пгт Советский в украинском Крыму горит. Наши агенты сработали как по нотам. Мы долго работали над этим проектом и, конечно, у нас все получилось. Мы будем продолжать разваливать армию РФ изнутри", - говорится в сообщении.
Также они сообщили, что там есть жертвы, и пообещали вскоре опубликовать больше информации.
Пожар на базе россиян произошел в ночь с 10 на 11 декабря.