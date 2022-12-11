ВОЙНА В Украине В Украине разработали дрон, который сможет возвращаться назад

2022-12-11 19:00

Руководитель проектов Укроборонпрома Олег Болдырев в интервью изданию "Настоящее время" сообщил, что вскоре на вооружении украинской армии появится ударный дрон, который после поражения цели сможет возвращаться назад.

Детали

"Он уже есть. Я назвал бы его "нулевым пациентом". Машина летает, машина сейчас проходит обучение, потому что мы, говоря о ударном беспилотнике, говорим о варианте камикадзе. Но мы, украинцы, очень жадные люди. У нас будут камикадзе с возможностью возвращения", – сообщил Болдырев.

Он добавил, что беспилотник частично состоит из импортных деталей, но разработка его – украинская.

"Практически все БПЛА частично состоят из иностранных комплектующих. Украина не делает видеокамеры нужного расширения", – добавил Болдырев.

Напомним

Ранне сообщади, что Укроборонпром завершает работу по созданию ударного украинского беспилотника.