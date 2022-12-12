ВОЙНА В Украине Дайте Украине оружие дальнего действия, чтобы покончить с войной - Борис Джонсон

2022-12-12 21:00

 

По словам Бориса Джонсона, для того чтобы как можно быстрее остановить войну, Украина должна получить новейшее вооружение, особенно ракетные комплексы большой дальности.

Детали

По его мнению, в арсенал должны быть включены дроны, зенитные ракеты, самолеты, бронемашины, танки и системы большой дальности, такие как ATACMS.

Джонсон заявил в комментарии Wall Street Journal, что "мир не может продолжать смотреть, как украинцев терроризируют ракетами и беспилотниками".

"Мужество, необходимое для победы, украинцы имеют. Они ясно дали понять. Все, что им нужно, это инструменты".

Несмотря на его предположение о том, что де-факто существовавшие до российского вторжения 24 февраля границы, когда россия уже контролировала некоторые части украинской территории, могут стать отправной точкой для переговоров, он добавил, что не следует ожидать, что Украина уступит землю в обмен на мирное соглашение.

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