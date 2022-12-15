ВОЙНА В Украине Польша разместит группировку новейших танков «Чёрная пантера» на границе с Кенингсбергом

2022-12-15 08:26

Польша намерена разместить новые танки К2 на границе с Кенингсбергом (временно подконтрольным оркостану), – премьер-министр Матеуш Моравецкий

"Все соседи россии осознают угрозу, которую несет это соседство. Мы хотим иметь такую сильную армию, чтобы никому не приходило в голову нападать на Польшу", - заявил Моравецкий

"Мы живем в трудные времена, россия напала на Украину, пытается воссоздать империю, и такие попытки всегда были опасны для Польши", - также отметил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак

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ВОЙНА В Украине

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видео Как спастись во время артобстрелов и ракетных ударов - эти правила помогут выжить 2022-12-15 09:31
Польша разместит группировку новейших танков «Чёрная пантера» на границе с Кенингсбергом 2022-12-15 08:26