ВОЙНА В Украине Польша разместит группировку новейших танков «Чёрная пантера» на границе с Кенингсбергом

2022-12-15 08:26

Польша намерена разместить новые танки К2 на границе с Кенингсбергом (временно подконтрольным оркостану), – премьер-министр Матеуш Моравецкий

"Все соседи россии осознают угрозу, которую несет это соседство. Мы хотим иметь такую сильную армию, чтобы никому не приходило в голову нападать на Польшу", - заявил Моравецкий

"Мы живем в трудные времена, россия напала на Украину, пытается воссоздать империю, и такие попытки всегда были опасны для Польши", - также отметил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак