ВОЙНА В Украине Варшава сможет поставить тяжелые танки Leopard 2 Украине в течение нескольких недель

2023-01-27 20:34

В Министерстве обороны Польши убеждены, что Варшава сможет поставить тяжелые танки Leopard 2 Украине в течение нескольких недель. Об этом заявил замминистра обороны Польши Войцех Скуркевич в комментарии Radio Plus.

Отвечая на вопрос, когда в Украину прибудут танки Leopard 2, используемые польской армией, Скуркевич сказал:

"Я убежден, что Польша поставит танки Украине в течение нескольких недель".

По его словам, техника будет передана, как только украинские военные пройдут обучение.

Кроме того, Скуркевич добавил, что Польша интенсивно создает коалицию государств в отношении танков для Украины, и напомнил, что в настоящее время в Европе находится более 2000 Leopard.

Также на вопрос, поможет ли тяжелая техника Украине перейти в контрнаступление, политик ответил, что "были предприняты все действия, чтобы Украина могла победить в войне".

Замминистра подчеркнул, что согласно данным разведки, Россия планирует начать наступление на Украину и вновь "нанесет удар с территории Беларуси".

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Ворог перекидає військових до білорусі в залізничних цистернах 2023-01-27 19:31
Що робити у разі відключення води, опалення чи електрики — корисні поради від ДСНС 2023-01-27 18:28