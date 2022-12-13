ВОЙНА В Украине Украина получит миллиард долларов для прохождения зимы, - Шмыгаль

2022-12-13 16:30

Страны Запада в рамках конференции анонсировали выделение Украине 1 миллиарда долларов для прохождения зимы.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на украинско-французской конференции в Париже.

"Наш результат конференции – около 500 млн долларов грантовых средств, абсолютно новых средств, о которых договорились на этой конференции, и еще около 500 млн долларов в товарах, услугах и дополнительных кредитов для дополнительной поддержки предприятий государственного сектора экономики", - отметил Шмыгаль.

По его словам, Франция выделит 125 миллионов евро на генераторы, LED-лампы и техническое обслуживание Южноукраинской АЭС. Испания предоставит 163 единицы различного оборудования для подстанций, Канада – 50 осветительных вышек для ремонта энергобъектов в ночное время.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что РФ своими ракетными атаками пытается спровоцировать блекаут в Украине, чтобы показать этим якобы "поражение Европы".

Президент предупреждал, что отсутствие массированных ракетных ударов говорит о том, что РФ готовится к ним и может ударить в любое время.