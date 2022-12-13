ВОЙНА В Украине Италия продолжит поставки оружия в Украину

2022-12-13 19:00



Сенат итальянского парламента одобрил резолюцию о продлении поставок оружия Киеву в 2023 году

Верхняя палата парламента Италии одобрила резолюцию о продлении поставок оружия в Украину в 2023 году. Прямая трансляция заседания велась на сайте Сената 13 декабря.

За совместную резолюцию, подготовленную правящими партиями большинства проголосовали 143 сенатора, 29 парламентариев выказались против, один воздержался.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто, выступая перед заседанием Сената заявил, что данные относительно конкретной военной помощи Киеву со стороны Рима будут по-прежнему засекречены.

Напомним, 30 ноября документ о необходимости принятия нормативных актов в целях продления до 31 декабря 2023 года разрешения на передачу военных средств, материалов и оборудования правительственным властям Украины, одобрила Палата депутатов.

Уже на следующий день Совет министров Италии принял специальный декрет, который предусматривает продолжение оказания всеобъемлющей, в том числе военной помощи Украине в 2023 году.