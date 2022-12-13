ВОЙНА В Украине Украина и США корректируют возможности наступления ВСУ зимой, - ISW

2022-12-13 19:30

В Институте изучения войны заявили о том, что высокопоставленные правительственные чиновники США, возможно, корректируют свои оценки способности Украины проводить контрнаступательные операции этой зимой.

По данным ISW, в то же время министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина намерена продолжить контрнаступления зимой 2022–2023 годов после того, как сильные морозы позволят вести маневренную войну.

Министерство обороны Великобритании оценило, что Россия, вероятно, все еще стремится сохранить контроль над всей своей оккупированной украинской территорией, поддерживая недавнюю оценку ISW о том, что Кремль, вероятно, сохраняет свои максималистские цели в Украине.

Российское военное руководство по-прежнему намеревается добиться дополнительных успехов в пределах Донецкой области, но маловероятно, что нынешняя российская военная стратегия позволит Москве достичь этой цели.