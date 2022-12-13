ВОЙНА В Украине В Украине подорожала коммуналка

2022-12-13 20:00

 

Государственная служба статистики констатировала, что в Украине выросла стоимость коммунальных услуг.

По данным Госстата, в ноябре (по отношению к ноябрю-2021) коммуналка подорожала на 5,7%. Больше всего – содержание и ремонт жилья. Его стоимость увеличилась на 24,7%.

Также значительно выросли тарифы на канализацию. Рост составил 14,9%.

Практически одинаково подорожали водоснабжение и уборка мусора. На 12% и 11,9% соответственно.

Прибавили в цене и другие услуги. В частности: услуги по управлению многоквартирными домами – 3,8%; горячая вода, отопление – 0,8%.

Впрочем, подорожало не все. В частности, на электроэнергию цена не изменилась; природный газ подешевел на 1%.

По сравнению же с октябрем-2022, стоимость коммуналки изменилась не так кардинально – на 0,2%. Подорожала только одна позиция – содержание и ремонт жилья, на 0,4%.

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