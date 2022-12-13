ВОЙНА В Украине Шмыгаль призвал страны-партнеры предоставить Украине современные системы ПВО, чтобы закрыть небо

2022-12-13 22:00

 

Украина нуждается в новых системах противовоздушной и противоракетной обороны, которые позволят закрыть небо от российских террористических атак по гражданскому населению и инфраструктурным объектам. Это подчеркнул Премьер-министр Денис Шмыгаль на международной конференции в Париже, посвященной помощи Украине во время зимы.

Цитата

“Мы понимаем, что россия продолжит террористические атаки и не откажется от намерений разрушить нашу энергосистему. Они хотят погрузить нас во тьму. Для того, чтобы этого не произошло, нам нужна помощь цивилизованного мира. Нам нужны современные противоракетные и противовоздушные комплексы, чтобы защитить наше небо”, – подчеркнул Шмыгаль.

Детали

Премьер-министр отметил, что последние атаки россии привели к повреждению подавляющего количества инфраструктурных объектов Украины. Это в свою очередь привело к дестабилизации электросети и необходимости применения плановых и внеплановых отключений электроэнергии. Эти аспекты влияют на все сектора экономики и социальной жизни Украины.

Дополнение

США выделили новый пакет военной помощи Украине, который предоставит стране новые силы и средства для укрепления противовоздушной обороны.

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