В Минобороны Украины рассказали о новой волне мобилизации. Она будет зависеть от ситуации на фронте, заявила в эфире "1+1" замминистра обороны Анна Маляр.
"Эти вещи сложно прогнозировать, потому что мобилизация зависит от потребностей войны. И, кроме того, есть потери и потребность в восстановлении. Даже те люди, которые сейчас воюют, живы-здоровы, нуждаются в замене... Не нужно из этого делать страшные прогнозы", – добавила Маляр.
То есть новая волна мобилизации в Украине будет зависеть от необходимости:
Мобилизация в Украине
24 февраля в Украине началась полномасштабная война с Российской Федерацией. В тот же день в стране объявили мобилизацию.
В Минобороны рассказали, что мобилизация в Украине продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все необходимые подразделения.
6 декабря в Министерстве внутренних дел сделали важное заявление по призыву и мобилизации. Так, пока что нет необходимости вручать гражданам повестки на блокпостах.
Недавно Зеленский ответил на петицию, о демобилизации мобилизованных украинских военных, отслуживших один год, по их желанию.