ВОЙНА В Украине Украина получит французскую систему ПВО Mamba, - СМИ

2022-12-14 20:00

Франция и Италия приняли заявку Украины на поставку системы ПВО Mamba (SAMP/T).

Об этом сообщает Challenges.

Последние трудности, которые мешали поставкам систем Mamba в Украину, похоже, решены, пишет французская газета.

"Франция и Италия предоставят Украине запрошенные средства противовоздушной обороны... Это очень настойчивая просьба президента Зеленского, и итальянцы подтвердили нам, что готовы ее выполнить. Таким образом, мы можем удовлетворить их потребности", - заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Газета отмечает, что Франция сразу положительно отреагировала на возможность поставок этих систем. Однако вопрос до сих пор обсуждался с итальянской стороной.

"Кажется, что это последнее препятствие было преодолено", - отмечает издание.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев ждет поставок французской системы ПВО Mamba.

По данным издания La Reppublica, договоренность о совместных поставках этой системы уже есть. Предполагается, что если решение будет принято окончательно, то Италия передаст радары, а Франция - пусковые установки.

Согласно данным из открытых источников, на вооружении этих стран стоят 20 и 40 комплексов соответственно.