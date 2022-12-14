ВОЙНА В Украине Пентагон: США не видят признаков попадания оружия в Украине не в те руки

2022-12-14 18:30

США не обнаружили признаков того, что оружие, поставляемое Украине как военная помощь для противостояния полномасштабному российскому вторжению, используется не по назначению. Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер.

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“У нас, по состоянию на сейчас, нет никакой достоверной информации, которая бы указывала о то, были ли случаи перенаправления помощи Украине в незаконных целях. И, я полагаю, результаты на поле боя в этом случае говорят сами за себя”, — сказал Райдер на брифинге.

“Мы и далее наблюдаем, что украинцы берут возможности, которые им поставляют США и международное сообщество, и используют их крайне эффективно для защиты своего государства и отвоевании суверенной территории”, — отметил он.