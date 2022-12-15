ВОЙНА В Украине Франция и Италия передадут Украине мощную систему ПВО — подробности

2022-12-15 16:00

Франция и Италия готовы поставить Украине запрошенные ранее Президентом Украины Владимиром Зеленским системы противовоздушной обороны. Речь идет о системе ПВО Mamba (SAMP/T).

Об этом сообщает Challenges.

Французская газета уточняет, что последние трудности, мешавшие поставке систем Mamba в Украину, предположительно, решены.

«Франция и Италия предоставят Украине запрошенные средства противовоздушной обороны… Это очень настойчивая просьба президента Зеленского, и итальянцы подтвердили нам, что готовы ее выполнить. Таким образом, мы можем удовлетворить их потребности», — заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Издание утверждает, что Франция сразу положительно отреагировала на возможность снабжения этими системами. Однако вопрос их поставки был в процессе обсуждения с итальянской стороной.

«Кажется, что это последнее препятствие было преодолено», — решили в Challenges.

Предоставление Украине системы ПВО SAMP/T повышает возможности украинских сил ПВО по уничтожению баллистических воздушных целей, поскольку данный зенитный ракетный комплекс обладает необходимыми для этого тактико-техническими данными.