ВОЙНА В Украине Франция и Италия передадут Украине мощную систему ПВО — подробности

2022-12-15 16:00

 

Франция и Италия готовы поставить Украине запрошенные ранее Президентом Украины Владимиром Зеленским системы противовоздушной обороны. Речь идет о системе ПВО Mamba (SAMP/T).

Об этом сообщает Challenges.

Французская газета уточняет, что последние трудности, мешавшие поставке систем Mamba в Украину, предположительно, решены.

«Франция и Италия предоставят Украине запрошенные средства противовоздушной обороны… Это очень настойчивая просьба президента Зеленского, и итальянцы подтвердили нам, что готовы ее выполнить. Таким образом, мы можем удовлетворить их потребности», — заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Издание утверждает, что Франция сразу положительно отреагировала на возможность снабжения этими системами. Однако вопрос их поставки был в процессе обсуждения с итальянской стороной.

«Кажется, что это последнее препятствие было преодолено», — решили в Challenges.

Предоставление Украине системы ПВО SAMP/T повышает возможности украинских сил ПВО по уничтожению баллистических воздушных целей, поскольку данный зенитный ракетный комплекс обладает необходимыми для этого тактико-техническими данными.

subscriber subscriber

Еще по теме

Украина получит французскую систему ПВО Mamba, - СМИ

2022-12-14 20:00

В Минобороны объяснили, от чего будет зависеть новая волна мобилизации в Украине

2022-12-14 16:00

Потери оккупантов в технике и живой силе резко возросли - озвучены новые данные

2022-12-14 13:35

Сегодня силы ПВО Украины уничтожили все выпущенные врагом дроны-камикадзе, - Владимир Зеленский

2022-12-14 11:35

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Китай укрепляет отношения с рф на фоне войны в Украине, – WSJ

2022-12-15 17:30

Польша меняет условия приема украинцев: что и для кого изменится

2022-12-15 17:00

На Украину надвигается циклон с вьюгами: синоптик предупредил об ухудшении погоды

2022-12-15 16:30

Франция и Италия передадут Украине мощную систему ПВО — подробности

2022-12-15 16:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Китай укрепляет отношения с рф на фоне войны в Украине, – WSJ 2022-12-15 17:30
Польша меняет условия приема украинцев: что и для кого изменится 2022-12-15 17:00
На Украину надвигается циклон с вьюгами: синоптик предупредил об ухудшении погоды 2022-12-15 16:30
Франция и Италия передадут Украине мощную систему ПВО — подробности 2022-12-15 16:00