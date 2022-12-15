ВОЙНА В Украине Китай укрепляет отношения с рф на фоне войны в Украине, – WSJ

2022-12-15 17:30

 

Лидер Китая Си Цзиньпин поручил своему правительству укрепить экономические связи с Россией, которая ищет способы пережить давление западных санкций.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на политических советников официального Пекина.

"План включает увеличение импорта в Китай российской нефти, газа и сельскохозяйственных товаров, расширение совместных проектов энергетического партнерства в Арктике и усиление инвестиций Китая в российскую инфраструктуру, такую, как железные дороги и порты", – отмечается в публикации.

Кроме того, Россия и Китай стали проводить больше финансовых операций в рублях и юанях, а не в евро или долларах. Это помогает защитить их от будущих санкций и ввести китайскую валюту в более широкое обращение.

Такое укрепление связей стало новой точкой двусторонних отношений, которые усилились непосредственно перед российским вторжением в Украину. Тогда лидеры КНР и россии в совместной декларации заявили о "безграничном" партнерстве. Впоследствии Китай, казалось, задумался, следует ли продолжать тесное сближение с Москвой. Однако затем Пекин начал укреплять двустороннее сотрудничество.

Между тем, по мнению аналитиков, Си укрепляет отношения с рф независимо от российского вторжения, и это взаимодействие может становиться лишь более тесным.

Партнерство КНР и россии помогло смягчить последствия для москвы от западных санкций, позволив Путину продолжать свою войну, отмечает издание. Это также способствует глобальному расколу, поскольку от торговли с Китаем зависят многие развивающиеся и становящиеся на его сторону страны.

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