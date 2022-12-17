Координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Белый дом анонсирует следующий пакет военной помощи для Украины в ближайшее время.
В пакет войдут дополнительные средства ПВО, пишет CNN. Детали новой помощи Кирби разглашать отказался. Разговоры о нуждах ВСУ продолжаются, добавил он.
Отдельно сказано, что Белый дом осуждает сегодняшние удары России по украинской энергетике.
По словам Кирби, Россия "снова пытается вселить страх в сердца украинцев и усложнить жизнь в условиях зимы".
Новый пакет помощи – войдут ли Patriot
Накануне CNN со ссылкой на источники писал, что Вашингтон уже завершает план по передаче Украине передовых систем ПВО Patriot. В России как всегда отреагировали с истерикой.
По данным собеседников телеканала, о пакете должны были объявить в четверг. Однако никакого анонса 15 декабря не было.
Украина неоднократно призывала Запад передать ВСУ дальнобойные Patriot, чтобы минимизировать потери от регулярных воздушных массированных атак России.
Первой вопрос о передаче Украине ЗРК поставила Польша, когда Германия предложила эти системы Варшаве. Однако в Берлине ответили, что отправка Patriot Киеву исключается – это исключительно ПВО стран НАТО.
Patriot – в чем отличие ЗРК от других систем ПВО
В отличие от небольших систем ПВО, ракетным батареям Patriot требуются гораздо более крупные расчеты, а для их надлежащего управления требуются десятки человек.
Эта система считается одним из наиболее эффективных средств дальнего действия для защиты воздушного пространства от приближающихся баллистических и крылатых ракет, а также от некоторых самолетов.
Из-за своей большой дальности и большой высоты этот ЗРК потенциально может сбивать российские ракеты и самолеты далеко от намеченных целей на территории Украины.