ВОЙНА В Украине США готовят новый пакет помощи Украине: что войдет

2022-12-17 13:00

Координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Белый дом анонсирует следующий пакет военной помощи для Украины в ближайшее время.

В пакет войдут дополнительные средства ПВО, пишет CNN. Детали новой помощи Кирби разглашать отказался. Разговоры о нуждах ВСУ продолжаются, добавил он.

Отдельно сказано, что Белый дом осуждает сегодняшние удары России по украинской энергетике.

По словам Кирби, Россия "снова пытается вселить страх в сердца украинцев и усложнить жизнь в условиях зимы".

Новый пакет помощи – войдут ли Patriot

Накануне CNN со ссылкой на источники писал, что Вашингтон уже завершает план по передаче Украине передовых систем ПВО Patriot. В России как всегда отреагировали с истерикой.

По данным собеседников телеканала, о пакете должны были объявить в четверг. Однако никакого анонса 15 декабря не было.

Украина неоднократно призывала Запад передать ВСУ дальнобойные Patriot, чтобы минимизировать потери от регулярных воздушных массированных атак России.

Первой вопрос о передаче Украине ЗРК поставила Польша, когда Германия предложила эти системы Варшаве. Однако в Берлине ответили, что отправка Patriot Киеву исключается – это исключительно ПВО стран НАТО.

Patriot – в чем отличие ЗРК от других систем ПВО

В отличие от небольших систем ПВО, ракетным батареям Patriot требуются гораздо более крупные расчеты, а для их надлежащего управления требуются десятки человек.

Эта система считается одним из наиболее эффективных средств дальнего действия для защиты воздушного пространства от приближающихся баллистических и крылатых ракет, а также от некоторых самолетов.

Из-за своей большой дальности и большой высоты этот ЗРК потенциально может сбивать российские ракеты и самолеты далеко от намеченных целей на территории Украины.