ВОЙНА В Украине Зеленский заговорил о 10-м пакете санкций ЕС против рф

2022-12-17 15:00

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил европейских лидеров, которые обеспечили введение девятого пакета санкций против России, однако действующих санкций все еще недостаточно, чтобы остановить российскую агрессию.

"Евросоюз утвердил девятый за время войны пакет санкций против России. Девятый, но, очевидно, не последний. Давление нужно усиливать", - сказал он в своем видеообращении 16 декабря.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает работать над санкциями с Еврокомиссией, лидерами стран ЕС и общественностью Европы.

«Чтобы и действующая санкционная политика работала на завершение войны и не давала России неправильных сигналов – что якобы кто-то готов ослаблять давление», – сказал глава государства.